（北美通訊）加拿大爆發新一波疫情，安大略省確診武漢肺炎病例和住院人數再度攀升，多倫多首席醫療主任狄維拉（Eileen de Villa）表示宣佈，所有中小學於周三（7日）開始關閉防疫至少兩周，所有課程僅提供網上授課。

多倫多公共衞生局周二表示，為了保障公眾健康，政府必須做出艱難的決定。官員指，「疫情在多倫多的傳播速度是前所未有的，除了擔憂變種病毒更易傳播風險外，同時也增加造成嚴重疾病或死亡的機會，當局有需要採取有力的公共防疫措施，扭轉省內激增病例的局面。」

不過，東安省兒童醫院（Children’s Hospital of Eastern Ontario，簡稱CHEO）和多倫多病童醫院（Hospital for Sick Children）管理層周二發表聲明表示，關閉學校會損害小朋友的學習、心理健康和發展。他們認為政府應該實施嚴格的措施，以壓制社區傳播蔓延，並讓學校重新開學，也應該為從事生活必需行業的職工提供有薪病假。

東安省兒童醫院行政總裁蒙達（Alex Munter）認為，關閉學校安排學生留在家中上課是無法控制新增確診病例，「令人心痛的是，（當局）似乎寧願拒絕讓學生回校上學，都但不願意阻止成年人去逛商場或跨省旅行。」

皮爾區首席醫生Lawrence Loh解釋，隨着病例不斷增加，政府的做法是在復活節長假期後建立一個「冷靜期」（cooling-off period），觀察社區傳播數量。此外，學校自三月份以來，已經暫停實體上課轉為網上授課，學生應能夠適應。

安大略省長福特（Doug Ford）在多倫多公共衞生局宣佈關閉學校之前表明，認為校內面授上課是安全的，而按省政府的疫苗接種計劃，5月中旬開始就可覆蓋從事教育的工作者，目前正在與教育廳長萊切（Stephen Lecce）商討，但暫時未能提供更多細節。

安省副首席醫學官耶芙（Barbara Yaffe）表示，安省新增病例漸趨惡化，變種的病毒已佔63％。截至周二，該省錄得3,065宗新增確診病例，住院人數亦持續激增，在深切治療部留醫的人數突破510人，超過一周前的387人，是疫情爆發至今以來的最高人數紀錄。

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