（北美通訊）各位喺海外生活嘅讀者都應該好明白，要飲返杯真真正正嘅港式「絲襪奶茶」，都真係唔係咁容易。有人會選擇購買即沖包裝，頂一頂奶茶癮，但味道同口感實在差得太遠。《蘋果日報北美版》首次邀請香港品牌公司「TEADDICT® DIY絲襪奶茶」合作，讓各位「升級壹會員」以75折優惠價，購買兩款優惠奶茶套裝，其中優惠套裝A的「港式早餐茶.DIY套装」，有齊迷你絲襪茶袋、小茶壺、小奶勺、帶夾量匙、茶葉，大家只要跟足步驟去做，就可以安在家中輕易「拉出」一杯香滑回甘的港式奶茶。心動不如行動，立即訂購，沖出專屬自己的奶茶喇！

《蘋果北美版》X TEADDICT DIY 港式奶茶系列優惠套裝

[北美升級壹會員限定]

優惠套裝A:

1.港式早餐茶.DIY套装 x 1盒

2.港式早餐茶補充装 x 1 包

3.掛耳茶6包装 x 1 盒

原價: HK$587 （包郵寄美國） / HK$722 （包郵寄加拿大）

「升級壹會員」價: HK$485（包郵寄美國） / HK$620 （包郵寄加拿大）

優惠套裝B:

掛耳茶12包装 x 3盒

原價: HK$512 （包郵寄美國） / HK$648 （包郵寄加拿大）

「升級壹會員」價: HK$298 （包郵寄美國）/ HK$450 （包郵寄加拿大）

推廣期： 2021年4月8至30日

在6年前創辦「TEADDICT® DIY絲襪奶茶」的香港女生Pandora Ho ，她曾在斯里蘭卡學習茶葉分級及拼配知識。後來，與斯里蘭卡茶園合作，在錫蘭茶園直接進口茶葉，並在香港調配及生產，之後推出一系列含茶葉及DIY小工具套裝，用來量度茶葉、淡奶及滾水的份量，讓移居海外的朋友在沖泡時更易掌握。

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