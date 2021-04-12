（北美通訊）區塊鏈及加密貨幣的應用愈趨普及化，買賣NFT「加密藝術品」的熱潮更是席捲全球，創下不少天價成交，包括Twitter創辦人Jack Dorsey於2006年的第一條貼文，就以291萬美元拍賣賣出。向來緊貼潮流的香港人亦絕不輸蝕，經典遊戲《小朋友齊打交》創作者王國鴻（Marti）近月就把遊戲中的角色變成300張GIF圖NFT放上網出售，成為首個本土NFT代表。

「大概兩個星期前，我貪得意將年半前影嘅一張相變作NFT放上Rarible平台上睇吓有咩反應，點知唔夠12個鐘就賣走咗兩張。本先我已籌備緊《小朋友齊打交2》remaster嘅計劃，於是我就諗不如都試吓賣角色嘅NFT。」現身處澳洲的Marti接受本刊專訪指，他希望透過今次的NFT買賣回饋支持他多年的玩家，目前已賣了四分一，賺取了63枚以太幣（約95萬港幣）。他表示，收益將會用於改良《小朋友齊打交2》解像度，及將遊戲重寫，目標是於平台Steam上架。

NFT顛覆「收藏品」認知

NFT（Non-Fungible Token）中文名為非同質化代幣，聽名字會令人一頭霧水。事實上，NFT是指把資產存放和記錄於區塊鏈之上的形式，可以是一張GIF圖一條影片一張照片或是一首歌曲；然後人們再透過加密貨幣獨立買賣，買入代表該資產於區塊鏈上的「身份證」。不過，交易後擁有者並無買斷作品的流通權，網民依舊可以合法地在網上觀賞及複製該件NFT。

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