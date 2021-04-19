（北美通訊）「富豪飯堂」福臨門第三代太子徐德強（Duncan），當初不惜借錢買起七哥徐維均股份，獨攬福臨門招牌。如今不但令祖業落入他人之手被玩殘，自己亦債台高築，要與福臨門割席，退出董事局，十年爭鬥最後走上末路。不甘心被申請破產的Duncan，今年三月申請債務重組，為不需破產奮戰到底，博日後東山再起。

本刊獲得債務重組相關文件，發現Duncan共欠下72位債主，小至二、三線財仔，大至上市公司及其高層，星光陣容媲美福臨門客人，包括陸羽茶室股東之子盧華標、廖創興第三代廖偉芬、洗米華拍檔鄭丁港的財務公司等。不過，在一眾名人高手門面，福臨門太子再次使出其自以為高招的金融財技，希望以千萬元就抵銷九億債。

所謂債仔惡過債主，面對這些招數，有債主為俾面子其父親、即五哥徐沛均，決定既往不咎。如福臨門常客、被拖450萬的陸羽茶室股東之子盧華標，接受本刊訪問坦言：「佢都仆晒街，無謂再打落水狗啦！」另外與Duncan同為美國康乃爾大學校友、廖創興第三代廖偉芬，更索性缺席債務重組會議，160萬欠款隨之一筆勾銷。

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