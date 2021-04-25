（北美通訊）今期流行興尋人。

雖則近年大台被市民被葛，但方東昇主持的節目《尋人記》在坊間仍甚有迴響，不少人對尋訪昔日新聞人物很感興趣，期望得知二十多年後的他和她，今日尚安好嗎？

於是，我們也去尋人，但我們尋訪的對象，卻是一些較為另類的新聞人物；他們本身並非有名，但香港人總會對他們有印象。03年被警員截查身份證時，以一句「十二點後我話事」登上《蘋果》A1的江湖人英傑、城市論壇上總會見到他在挑機的「維園阿哥」仼亮憲、以肉體代的士車資的「慾海肥花」、有好大壓力又未解決的「巴士阿叔」；以上都是今期的主角，最近還好嗎？

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