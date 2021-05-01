（北美通訊）國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）表示，即使中國未能在高科技領域佔上風，美國仍然有需要保持高水平的人工智能（AI）生產力，以保持足夠實力；但同時要維護美中之間的和平，避免將兩國之間的競爭升級為高科技領域的全面衝突。

97歲的基辛格接受德國《世界報》（Die Welt）訪問時，提到對AI的興趣，稱AI「無論是在經濟上，或哲學上，都非常吸引人。因為它將改變人類對現實思考的本質，將會影響所有人。」他認為，美國必須保持高水平的AI生產力。即使中國不可能在高科技上超越美國，但美國仍須保持足夠實力作出防禦。

他表示，在高科技領域，必須為共存而努力，但美國也必須擁有足夠的防禦力，就可以竭盡全力去發展，不會因為害怕引發全面衝突，而窒礙想像力。他指出，雖然雙方都有理論上的獲勝能力，但未有一方發動競爭，似是存在某種默契。他認為，若制定政策限制中國在高科技領域的發展，美中就能維持和平關係。

對於美國新總統拜登試圖挽救美中關係，基辛格認為，美國的輿論已經確信中國是「天敵」，並且有很多人贊成某種形式的對抗。不過，那些認為施壓可以改變中國外交政策的人，將會受到中國政府的「最大反制」。

基辛格曾於70年代，作為時任總統尼克遜（Richard Nixon）的特使秘密訪華，為兩國建交奠定基礎。他因此與多位中國領導人有私交，常被中國政府稱為「中國人民的老朋友」。

----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：海外訂購按此