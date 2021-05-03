（北美通訊）距離6月22日紐約市長初選還有個半月，為了協助紐約市華裔選民順利參與投票，紐約市選舉委員會以日薪250美元招聘華語口譯員，口譯員主要職責是為不懂英語選民翻譯選票內容，並向選民解釋投票時的注意事項等等。

有意應徵成為口譯員的人士必須年滿18歲，居住在曼哈頓、布魯克林及皇后區，能說流利的中英雙語。合資格的求職者要先參加當局提供的培訓，在考試合格後才可成為口譯員。紐約市長初選定於6月22日舉行，選民可於6月12日至6月21日在指定的票站提前投票，若口譯員能在所有投票日及初選日當值，則可賺取高達2,800美元薪酬。若意應徵，可瀏覽相關網頁 https://nyc.electiondayworker.com 或致電1-866-VOTE-NYC登記。

受疫情影響，紐約市選舉委員會在所有票站實行個人防疫設施及增設消毒洗手液，強制選舉人員及選民使用面罩或口罩，遵守社交距離措施，又會加強場內清潔消毒。另外，選民也可選擇郵寄投票、使用投票箱遞交選票。