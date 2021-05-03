（北美通訊）旺角一向是行街睇戲食飯的好地方。最風光的時候街道可謂人山人海，擠滿一眾「MK仔女」、街頭表演者和水貨客。就算關閉行人專用區，人們對旺角的熱情亦從未減退。直到疫情開始，這地方人流開始變得疏落，加上政府的防疫措施，令一眾消遣場所民不聊生，紛紛關閉或者提早關門，嚴重打擊該區市道。

去年年底旺角先達廣場一帶已淪為死城，轉眼間，此慘況已蔓延至旺角的核心 — 西洋菜南街。以往燈火通明的街道，現時「拍烏繩」，有大量吉鋪、招租或招售的廣告，氣氛格外冷清。戴德梁行於上周發表的2020年亞太區《主要大街》報告中顯示，西洋菜街的排名已由2019年的全球第十位降至現時亞太區第十三位。此報告以每月呎租高低決定排名，區內零售租金去年每月呎租下跌三成多至367元。

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