（北美通訊）壹傳媒創辦人黎智英說過，「冇六四，我就唔會入傳媒呢行」。事實上，無數香港人多年來堅持著同一信念，多年來都默默在同一地點亮起點點燭光。昔日照暖人心的壯麗燭海，今天已難復見。如《蘋果》副社長陳沛敏去年撰文所言，「要不是香港人的堅持，六四燭光不會撐到今天。最黑的夜快將降臨，在香港人身上，我仍然看到最亮的光。」只要香港人初心不變，只要有人，就有光！我們希望透過大家的一雙手，展示我們堅持到底的信念，讓薪火代代相傳。

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