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「港版國安法」儼如尚方寶劍，新聞和出版自由更可以說是岌岌可危，傳媒人突然成為走鋼線的人；言論自由或成欲加之罪，市民隨時墮入法網，此刻大家更需要互相扶持，成為彼此的後盾。

守護香港言論自由 更需要你

這一刻《蘋果》確實遇上前所未有的困難，因此更需要你一同守護香港言論自由。「8折年費計劃」的訂戶及「VIP全年撐蘋果計劃」的VIP會籍讓新訂戶或現有訂戶可以更出力地支持《蘋果》，同時尊享會員獨家優惠及活動、閱覽香港《蘋果動新聞》及台灣《蘋果新聞網》全部內容！

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「VIP全年撐蘋果會籍」計劃有效期一年，計劃完結後不會自動續會。

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