（北美通訊）放生，原指一種將被人類捕捉及可能被宰殺的動物放歸大自然的行為。近年，隨著商業放生和不當的放生活動增多，不少已經造成虐待動物及破壞生態等後果，放生的是與非經常引起爭論。佛誕臨近，放生活動如雨後春筍。本刊發現，有信佛之女趙太長年於北角碼購買生貴價海鮮，天天放生，又上山放田雞草蜢，每月豪花50萬；更有風水師七仙羽涉及多次帶領信眾於水塘放生龜，污染水塘。放生之多變令人眼花撩亂，本刊帶你直擊坊間的放生亂象。

北角碼頭一直是放生熱點。碼頭內有多數間海產檔，多以「放生」作招徠，售賣各式各樣海上鮮。近碼頭的登船位置，甚至架設長滑梯供人把海產「瀡」到海中放生。儘管北角碼頭貼了不少有關放生的告示，提醒市民別「好心做壞事」，仍有不少市民推著大大小小的橙色膠箱，把一車車海鮮推到海裡去。

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