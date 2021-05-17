「由這一分鐘開始計起春風秋雨間，恨我對你以半年時間慢慢的心淡，付清賬單......」「K哥之王」Neway有一張9000萬元的版權賬單，一直未付清，早前被代表三大唱片公司環球、華納、Sony 的版權公司香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司（HKKLA）入稟高等法院呈請清盤，開業近30年，面臨執笠邊緣。

曾經叱吒K壇的Neway對一眾80後、90後的香港人來說，可以說是滿載青春歲月的回憶場所，由放學成班朋友去唱K消遣，至失戀去發洩，唱著獨家試唱再食Kbuffet。Neway一度年收十億，不過霸權獨大，對於只是平均每日35元一間房的版權費，卻不跟行規，自行演繹，終於與三大唱片反檯，9000萬元版權費拖足五年，惹上官非，終被裁判官指Neway一方「不可思議」。

聰明反被聰明誤，自與三大唱片公司反檯後，Neway新歌選擇少之又少，早已如同慢性自殺。加上如今還款限期當前，卻遇上疫情，收入大減，早已欠租、欠糧，加上積小成多的版權費。結局就如Neway旗下藝人鄭融一首歌：「右與左必貿清楚看真，哪管一次做錯，也都可摧毁這生。」

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