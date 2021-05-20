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華人豪宅區擬建露宿者住房惹爭議 兩代人觀點存在重大分歧

30分鐘前
一群高中生與當地居民在市議員家外就興建小型房屋予露宿者一事抗衡。
(twitter/Becky Chen)

（北美通訊）南加州露宿者問題嚴重，除了重災區洛杉磯市中心貧民窟（Skid Row）外，露宿者已開始「進駐」各區各市的天橋底﹑馬路邊，甚至學校附近。有「華人比佛利山」之稱的亞凱迪亞市（Arcadia）亦飽受露宿者問題困擾，有市議員提出在區內興建小型房屋收容露宿者，但這建議激發出區內年輕高中生與中年人的分歧，雙方日前更同時去到市議員家門外示威。

根據亞凱迪亞市官員表示，當地的露宿者人數從2018年的15人增加到2020年的106人，增長超過600％。市議會正研究，在聖塔安妮塔水道（Santa Anita Wash）附近的一處空地上，建造15座供露宿者居住的小型房屋，作為他們的緊急庇護所。

亞凱迪亞市議員沃拉托（April Verlato）認為，當局在數年前將依靠居民義務舉報露宿者的做法，改為由警方負責點算露宿者人數，可能是令露宿者人數暴升的原因之一。她也同意越來越多露宿者在區內出現，估計因為地鐵金色支線（Gold Line）﹑地區醫院以及乾涸水道等因素，吸引露宿者來到該市聚居。

沃拉托支持興建小型房屋供露宿者居住，至少能解決露宿者在路邊搭建帳蓬所帶來的問題，例如提供洗手間等基本個人衞生設備，避免令區內衞生環境惡化。

不過，有當地區民反對這個提案，他們搶心一旦建造小型房屋，將會釋出亞凱迪亞市歡迎露宿者的訊息，讓更多露宿者前來，令到這個以名校及高價房子的小城市犯罪率增加。其中一位極力反對提案的吳女士，帶同幾十位居民去到市議員家門外抗議，她向媒體表示，每次見到這些無家可歸的人，都會感到很不安全，並認為他們很多都有精神問題，或有酗酒，吸毒習慣。

同時，15名就讀於亞凱迪亞高中的亞裔學生，亦去到市議員家門外表達訴求，支持為區內露宿者興建小型房屋。高中三年級陳同學直言「住屋是基本需求」，雖然小型房屋空間太小令方案不夠完美，但認為將來可再作改善。在學生們示威其間，持相反意見的中年人向他們嗆聲，「你們爸媽在哪？你們夠不夠18歲？能否去投票？」

露宿者Veronica Steele表示，自己在這區街道上已生活了8年，認為如果建造小型房屋，她將會願意入住，因為她從小在蒙羅維亞（Monrovia）和帕薩迪納（Pasadena）長大，希望留在地區內居住，並表示如果能夠找到固定居所，她將會去找工作。

方案至今仍未有表決日期，但如果獲得批准，將由非牟利組織「聯合車站無家可歸服務」（Union Station Homeless Services）負責協調，優先安排該區露宿者入住。而資金方面，市政府正計劃以聖蓋博谷政府委員會及當地信託基金中撥款，但在市政府投票表決前，需要先提交整個計劃的成本預算。

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