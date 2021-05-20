（北美通訊）南加州露宿者問題嚴重，除了重災區洛杉磯市中心貧民窟（Skid Row）外，露宿者已開始「進駐」各區各市的天橋底﹑馬路邊，甚至學校附近。有「華人比佛利山」之稱的亞凱迪亞市（Arcadia）亦飽受露宿者問題困擾，有市議員提出在區內興建小型房屋收容露宿者，但這建議激發出區內年輕高中生與中年人的分歧，雙方日前更同時去到市議員家門外示威。

根據亞凱迪亞市官員表示，當地的露宿者人數從2018年的15人增加到2020年的106人，增長超過600％。市議會正研究，在聖塔安妮塔水道（Santa Anita Wash）附近的一處空地上，建造15座供露宿者居住的小型房屋，作為他們的緊急庇護所。

亞凱迪亞市議員沃拉托（April Verlato）認為，當局在數年前將依靠居民義務舉報露宿者的做法，改為由警方負責點算露宿者人數，可能是令露宿者人數暴升的原因之一。她也同意越來越多露宿者在區內出現，估計因為地鐵金色支線（Gold Line）﹑地區醫院以及乾涸水道等因素，吸引露宿者來到該市聚居。

沃拉托支持興建小型房屋供露宿者居住，至少能解決露宿者在路邊搭建帳蓬所帶來的問題，例如提供洗手間等基本個人衞生設備，避免令區內衞生環境惡化。

不過，有當地區民反對這個提案，他們搶心一旦建造小型房屋，將會釋出亞凱迪亞市歡迎露宿者的訊息，讓更多露宿者前來，令到這個以名校及高價房子的小城市犯罪率增加。其中一位極力反對提案的吳女士，帶同幾十位居民去到市議員家門外抗議，她向媒體表示，每次見到這些無家可歸的人，都會感到很不安全，並認為他們很多都有精神問題，或有酗酒，吸毒習慣。

同時，15名就讀於亞凱迪亞高中的亞裔學生，亦去到市議員家門外表達訴求，支持為區內露宿者興建小型房屋。高中三年級陳同學直言「住屋是基本需求」，雖然小型房屋空間太小令方案不夠完美，但認為將來可再作改善。在學生們示威其間，持相反意見的中年人向他們嗆聲，「你們爸媽在哪？你們夠不夠18歲？能否去投票？」

露宿者Veronica Steele表示，自己在這區街道上已生活了8年，認為如果建造小型房屋，她將會願意入住，因為她從小在蒙羅維亞（Monrovia）和帕薩迪納（Pasadena）長大，希望留在地區內居住，並表示如果能夠找到固定居所，她將會去找工作。

方案至今仍未有表決日期，但如果獲得批准，將由非牟利組織「聯合車站無家可歸服務」（Union Station Homeless Services）負責協調，優先安排該區露宿者入住。而資金方面，市政府正計劃以聖蓋博谷政府委員會及當地信託基金中撥款，但在市政府投票表決前，需要先提交整個計劃的成本預算。

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