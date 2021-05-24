（北美通訊）14K是香港老牌黑幫之一，繼承了洪門洪發山忠義會的傳統。他們的副帥、人稱細哥的陳清華，於星期二（5月18日）在沙田寶福山舉殯，終年98歲。這名黑幫元老年輕時曾任警察，晚年則創立了與「退役警察」組織，不少政界人士，諸如葉劉淑儀、何君堯、曾鈺成等，以及警隊前一哥李明逵等，均是該組織的座上客。

陳清華一生游走黑白兩道，以及政商各界，究竟這位「細哥」何許人也？本刊立即為你揭起他這塊神秘面紗。

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