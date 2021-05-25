（北美通訊）在香港要堅持發聲絕不容易，Chickeeduck老闆周小龍早前接受《蘋果》專訪時稱，惡法觸及他的「紅線」，但亦認為社會運動是將童裝店轉型為文創百貨的契機，他坦言至今無悔堅持。同路人遭受打壓，香港人馬上以「大懲罰」行動表示支持。

而身在海外、心繫香港的你，亦有機會成為懲罰師！《蘋果日報北美版》與 Chickeeduck合作，特別為海外讀者提供85折優惠套裝，包括有本土文化特色的Memo Pad、Sticker、燙章、杯墊等， 每款套裝只售HK$212.5（不包郵費），仲唔快啲購買支持！數量有限，欲購從速。

《蘋果》 (海外) X Chickeeduck 精選限時優惠套裝

[只限《蘋果》海外訂戶]

Set A

1款Memo Pad + 3款Sticker + 6款燙章 + 2款杯墊

Set B

1款Memo Pad + 3款Sticker + 6款燙章 + 2款杯墊

Set C

1款Memo Pad + 3款Sticker + 6款燙章 + 1款鎖匙扣

推廣期: 2021年5月21日至6月3日*

*受條款及細則約束

條款及細則：

1. 蘋果日報 (海外) 僅提供宣傳優惠內容，不具現⾦交易及出貨之安排。推廣期為2021年5月21日至6月3日 (香港時間)。

2. 訂單確認後，商⼾「Chickeeduck」將於5-10個⼯作天內出貨。實際時間將會根據相關商⼾的出貨時間計算。此禮品套裝經香港郵政寄出、實際郵費及運送日期，請參閱購買連結網頁。

3. 訂⼾承諾及同意蘋果日報 (海外) 不須就此項服務或其他直接或間接因此⽽起的任何損失、賠償及⽀出負上任何責任。

4. 產品圖⽚只供參考，以實物為準。

5. 此優惠只適⽤於香港、部份澳門及台灣以外之《蘋果》升級壹會員訂購。

6. 蘋果日報 (海外) 及 「Chickeeduck」可按其絕對酌情權決定隨時更改、刪除或補充此條款及細則，及修改、暫停或終⽌是次計劃，⽽不作另⾏通知。

7. 如有任何爭議，蘋果日報 (海外) 及 「Chickeeduck」將擁有最終及具約束⼒之決定權。

8. 任何查詢請以電郵與我們聯絡：contact@appledaily.us

----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：海外訂購按此