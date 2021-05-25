（北美通訊）紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣佈全市所有公立學校，於下學年（9月13日）全面恢復面授課堂，不再遙距授課。為了減低疫症爆發風險，會要求所有師生在上課時都必須佩戴口罩，不過此舉仍未能消除家長的顧慮。

全美疫情有放緩趨勢，新冠疫苗接種率持續上升，接種年齡也擴展至12至15歲。作為擁有全美最大學區的紐約市，白思豪認為沒有不全面復課的理由，這項決定對於近一百萬名公立學校學生來說，是一個好消息：「我們不用在疫症陰霾下度過餘生，是時候重拾正常生活了。」他又認為全面恢復面授課堂，是擺脫疫情、全面復蘇的重要一環。

現時，紐約市公立學校的學生以混合方式上課，他們可選擇每周回校三天，其餘時間則利用互聯網遙距學習，但目前大多數家長都選擇讓子女長時間在家上課。

紐約市最大教育組織教師聯合工會（United Federation of Teachers）支持有關決定，認為面授課成效無法取代。但有家長對全面復課心存憂慮，包括空間較小的學校，上課時能否保持足夠社交距離；除了擔心子女回校有染疫風險之外，因疫情漸趨惡化的種族歧視問題，令部份家長寧可讓子女留在家中學習。有家長更直言，會待子女接種疫苗後，才安心讓他們回校上課。白思豪表示，各所學校都會做足防疫措施，歡迎家長去到學校了解相關安排，減少憂慮。

除紐約市，全國各地陸續有復課聲音，包括新澤西州以及加州。

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