（北美通訊）因應疫悄悄緩和，以及全國疫苗接種率逐步上升，美國疾病控制和預防中心（CDC）早前公佈放寬室內戴口罩指引，多個州份及地區陸續落實放寬措施。其中新澤西州宣佈，星期五（28日）起放寬室內限罩令，容許市民在大部份室內場所內可除下口罩；食肆、髮型屋等個人護理商戶也不再限制保持社交距離； 酒吧及餐廳的舞池也可於星期五重開。

疾控中心的口罩放寬指引，建議完成接種兩劑疫苗的民眾，在室內不用再戴上口罩，以鼓勵當民眾接種疫苗。新澤西州州長梅菲（Phil Murphy）表示，在過去一星期多以來，州內因疫症住院人數下降近三成，每天確診病例亦大幅下降七成，而州內已接種兩劑疫苗的民眾亦佔總人口45%，為放寬口罩令創造有利條件。

梅菲補充在措施生效後，營商者有權要求客人繼續戴上口罩，而某些較高風險的地方，例如政府機構、醫院以及公共交通場所等，亦會繼續維持限罩令。

梅菲希望放寬措施能夠鼓勵更多市民接種疫苗，他同時又呼籲市民自律，如未接受任何疫苗注射，就應該繼續佩戴口罩，「我們不會規管檢查市民有否接種疫苗，我們是要求民眾負起抗疫責任，保護自己以及社區的安全。」梅菲強調會密切監視疫情變化，會按情況實施相對應措施。