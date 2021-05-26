（北美通訊）美國即將踏入陣亡將士紀念日（Memorial Day）周末長假期，專家預計汽油需求大增，將刺激油價升至每加侖約3元（美元，下同），比去年同期貴1.12元，是自2014年來同期油價的最高水平。但美國汽車協會（AAA）估計，民眾因受疫情壓抑已久，不少人都出現「抗疫疲勞」，油價高企仍不減市民開展公路旅行的興致。

燃油供應追蹤網站Gas Buddy石油分析主管哈恩（Patrick De Haan）認為，美國防疫措施開始放寬，民眾漸漸重返正常生活。「實際上，自去年11月以來，汽油價格一直上漲。」他說，經濟重啟後，美國人能進行更多日常活動，例如駕車去觀看球賽，令汽油需求增加。

除了需求上升外，油價亦受美國最大燃料管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline）被黑客攻擊事件影響，導致南部各州汽油仍然供不應求，其中以南卡羅來納州（South Carolina）情況最嚴重，喬治亞州（Georgia）和北卡羅來納州（North Carolina）的汽油供應亦較為緊張。哈恩說，「對全國大部份駕駛者而言，沒甚麼好擔心，除非你是住在東南邊，那麼在選擇油站時或會有點頭痛。」

美國汽車協會預料由星期四（27日）開始的一連四天，將有3,700萬美國人以航空或陸路出遊。協會外部傳播總監麥吉（Jeanette McGee）估計星期四及星期五下午的交通最為繁忙，建議旅客提早或延遲出發，以避過旅行高峰期。

麥吉提又醒駕駛者，在城鎮油站入油可能較高速公路旁的油站便宜，如在出發前先入滿油，就可避免在旅途中用光汽油而要「捱貴油」。她直言民眾在過去一年受疫情影響而無法出外旅行，大家都很期待在陣亡將士紀念日長假期輕鬆一下，公路旅行更是熱門之選，「總括而言，即使汽油再貴也無法把人們留在家中。」

麥吉預計美國平均汽油價格，在夏季完結前都會維持在每加侖約3元水平；哈恩認為平均汽油價格有下調空間，預料會在每加侖2.75元至3.25元間波動。

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