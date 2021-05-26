（北美通訊）距離美國紐約市初選僅餘一個月時間，黨籍選民將透過投票提名黨內的市長、審計長（comptroller）、公益維護人 （public advocate）、區長、市議員等公職侯選人，參加11月舉行的普選。紐約市民若想參與初選投票，最遲須於周五（28日）登記成選民。

今次初選將會首次採用排名選擇投票制，選民可以根據個人喜好，為一至5位候選人排優先次序，而不是只選擇一位候選人。點票方式則以最先取得5成選票的首選候選人為勝出，若未有首選候選人取得超過五成選票，就會先淘汰得票最低的首選候選人，並按輪次繼續點票。若選民所選擇的首選候選人遭淘汰，就會跟據選票上的次選候選人進行點票。如此類推，直至有候選人取得過半數為止。

但在參與投票前，選民必須牢記幾個重要日子：截止選民登記日為5月28日、申請以郵寄或網上形式投票的截止日為6月15日、提早投票日期為6月12日至20日，而正式初選日期是6月22日。票站開放時間是早上6時至晚上9時。若選用郵寄方式投票的話，必須確保選票上的郵戳日期不可遲於6月22日。

至於辦理選民登記， 如持有駕駛執照或非駕駛證件，以及社會保險碼（SIN）均可於網上辦理；如沒有身份證，亦可在5月28日前郵寄選民登記表至市選舉委員會或親自交到選舉辦公室，甚至使用Turbovote線上服務來辦理申請。辦理後，可在州選舉委員會網站上查看自己有否成功登記為選民。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）於本月3日簽署法案，允許在紐約州被判重罪而獲假釋的人一出監獄便自動恢復投票權，相對以往要在釋放後等待4至6周後才能自行登記為選民，加強了假釋人士的投票權利。現時犯重罪而服刑的人不可在獄中投票；而犯輕罪的則不在此限。

另外，科莫在2019年簽署一項投票改革法案，允許在選舉前，提早8天進行投票，期望紐約市民及早投票，減少投票正日排隊時間。但供提早投票的票站地點和時間可能會與投票正日不同，選民需自行上官方網站查詢。

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