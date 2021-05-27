（北美通訊）美國經典喜劇《老友記》（Friends）的特備節目團聚篇《Friends: The Reunion》周四上線，不少劇迷早已引頸以待。團聚篇除了有6名主角現身，還有非常豪華的客串名單，當中既有荷李活一線明星、也有流行樂巨星，但最特別的是來自南韓的天團防彈少年團（BTS)。隊長RM（金南俊）說，對今次客串感到很興奮，「我覺得自己像是成了《老友記》的老友。」

BTS不少成員都是《老友記》的劇迷，RM更表示，是透過《老友記》學英文。《老友記》首季於1994年推出，正是RM出生那年。他媽媽也是《老友記》劇迷，在他十多歲的時候購入全套《老友記》DVD。RM由最先用韓語字幕觀看，再切換至英語字幕，到最後完全不用字幕。在南韓土生土長，IQ達到148的RM，因而自學練得一口流利兼不帶口音的英語。

這星期RM接受電視節目ET訪問時表示，「Ross、Chandler、Monica（劇中三位主角）他們實際上是我來自美國的英語老師。我對於這次客串非常興奮，我覺得自己像是成了《老友記》的老友。」

BTS客串《Friends: The Reunion》的消息傳出後，ARMY（BTS的歌迷）陷入瘋狂狀態，但是節目導演溫斯頓（Ben Winston）勸ARMY不要過份興奮。他在Twitter上表示，「我想管理一下你們的期望，BTS所佔的段落真的非常短。他們的演出當然很精采，但他們只是眾多訪談嘉賓之一，簡單地說出他們為何喜歡《老友記》。」而雖然CNN和HBO Max屬同一母公司WarnerMedia，也未能取得BTS的客串細節。

BTS剛於上星期推出最新英語單曲《Butter》，只花了20小時52分鐘，MV於YouTube的點擊次數就突破一億，打破了他們去年刷新的23小時的舊紀錄。然後又以4天1小時又25分鐘，刷新了破兩億的紀錄。他們並於剛舉行過的美國樂壇盛事Billboard頒獎禮中奪得四個大獎。