（北美通訊）夏季蚊患嚴重，有機會帶來登革熱、寨卡病毒、基孔肯雅熱等傳染病危機。全美最大滅蟲公司奧爾金（Orkin），公佈本年全美50大「蚊患之城」排名，加州洛杉磯「擊敗」阿特蘭大榮登榜首，終止阿特蘭大「八連冠」，華盛頓穩守第三位，紐約市則排第六。新上榜的三個城市，分別是西雅圖（Seattle）、聖地牙哥（San Diego）和弗雷斯諾（Fresno），意味過去一年西岸蚊患有惡化趨勢。

統計以奧爾金在全美各地商業及民居滅蚊服務次數作基礎，統計去年4月1日至今年3月31日數字後，列出全美50大「蚊患之城」。公司表示，全美民眾因應疫情，社交活動集中於寓所花園及戶外地方，增加接觸蚊蟲的機會，希望今次調查結果可以喚醒大眾加強防蚊意識，預防蚊媒傳染病爆發。

每年「陣亡將士紀念日」（Memorial Day），都被美國民眾視為正式踏入夏季的一天，奧爾金宣今個夏季會再與美國紅十字會合作，展開第二屆「捐血需自願」（Donating Blood Should be Voluntary）計劃，公司主席艾略特（Freeman Elliott）笑言：「我們希望大眾捐血救人，比『餵蚊』更好」。計劃除鼓勵民眾踴躍參與美國紅十字會的「捲起衣袖」（SleevesUp）捐血活動，滿足國家血液儲存量外，奧爾金更宣佈由即日起至6月30日，每提供一次控蚊滅蚊服務，就向美國紅十字會捐出$25美元，捐款總金額以12萬美元為上限。