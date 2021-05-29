（北美通訊）加拿大卑斯省甘露市（Kamloops）一間超過130年歷史、前印地安人寄宿學校的地底，驚現埋葬了215具兒童骸骨，年紀最小的更只有3歲。原住民組織表示，校方從未記錄相關兒童死亡事件，外界也無從得知，是次發現為原住民社群帶來衝擊，並表明會致力還原事件真相，令這些死者得到安息。

這間曾經是全國規模最大的甘露市寄宿學校（Kamloops Residential School）由天主教教會於1890年開辦，在1950年代的高峯期曾收容近500名學生，直至1969年被聯邦政府接管改為日校，之後於1978年正式關閉。

加拿大原住民組織Tk’emlups te Secwepemc First Nation主席卡西米爾（Rosanne Casimir）周四表示，與專家合作利用雷達掃描，顯示地底有多達215具兒童骸骨。「這是無法想像的，他們從未在甘露市印地安寄宿學校歷史中記載過。」當地的博物館工作人員正向卑斯省皇家博物館（Royal British Columbia Museum）查證，試圖找出相關記錄，但他們認為找到的機會渺茫。

卡西米爾認為，是次發現會為卑斯省和其他地區的原住民社區帶來衝擊，而他作為原住民Tk’emlups社區領導人，有義務去照顧這些被遺忘的兒童。他又表示，利用最新科技可以核對失蹤兒童，求證這批兒童的真實身份，希望能令他們得到安息。而官員亦正在通知社區，嘗試尋找以前曾入讀這間學校的學生和家人。

卡西米爾續稱，相關挖掘工作由省政府的「治癒之路」（Pathway to Healing ）組織撥款資助，由原住民語言及文化部門與通曉原住民儀式的管理人員帶領下進行，以確保一切符合文化禮儀。他說，「一切還在開始階段，但基於這宗新聞的性質，我們覺得當務之急是馬上把這個消息發佈開去。」

原住民衛生局（First Nations Health Authority ，簡稱FNHA）表示，是次發現這些兒童遺骸令人感到特別痛苦，已安排內部醫療團隊隨時為Tk’emlups社區提供協助。FNHA行政總裁喬克（Richard Jock）表示，「難過的是，存在這種情況沒有令人感到意外，亦說明寄宿學校系統對原住民家庭和其社區造成多大破壞與持續影響。」

加拿大當年的印第安人寄宿學校系統，以融入加拿大社會為由，強制原住民兒童離開家庭，入住政府資助、由教會營運的寄宿學校，導致成千上萬兒童遭受精神及身體上傷害，以及性虐待。加拿大的真相與和解委員會（The Truth and Reconciliation Commission）於2015年發表一份近4,000頁的詳細報告，指原住民兒童在寄宿學校系統中受到嚴厲虐待和忽視，至少3,200名兒童因此而喪生認為當年的制度構成了種族文化滅絕。

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