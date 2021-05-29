（北美通訊）隨着歐盟宣佈即將容許已接種疫苗美國人到歐洲，相信不少人已開始計劃歐洲之旅。但無論是到羅浮宮（Louvre）感受藝術文化氣氛，還是到西西里的海灘體驗南歐風情，去歐洲度暑假前必須知道以下6個事項：

航班時間表會隨時更改

由於美國仍未對歐洲大部份地區開放休閒旅客入境，因此去歐洲很大機會變成「有出無入」。不過，美國的多間航空公司已計劃在未來幾星期，針對那些早於歐盟宣佈歡迎已接種疫苗美國人的歐洲國家，包括希臘、克羅地亞和冰島等，恢復暫停的服務並推出新航線。但航班時間表仍有機會發生變化。專家建議可選擇前往航班較多，例如每天至少有兩班機的地方，以減少航班臨時取消所帶來的影響。

根據交通部規定，如果航空公司取消或大幅度更改航班時間表，乘客有權獲得現金退款。而大部份航空公司保留疫情期間的安排，豁免基本經濟艙或以上的艙位的更改航班手續費。

機上距離限制取消並提供有限度餐飲

航空交通逐漸恢復，乘客再難碰到變相「包機」的情況，而航空公司也毋須再封起中間座位以保持乘客的社交距離，與鄰座乘客手肘相碰的場面會再次出現。同時恢復的還有機上餐飲，不過，為了減低傳播風險，部份航空公司取消了派送餐前飲品，只在派餐時一併派發。而為了保持通道暢通，許多航空公司不再容許乘客在洗手間外排隊，而要求坐在原位等到洗手間「空置」的燈號亮起。而無論是否已接種疫苗，法律仍然要求2歲及以上的乘客，在機場內和飛機上戴上口罩。

不同酒店和訂房網站的政策已改變

大部份酒店和訂房網站在疫情期間都提供寬鬆和彈性的政策，方便客戶因應形情況改變行程甚至取消。但大部份的大型連鎖酒店已經停止這些疫情期間的臨時政策。在預訂酒店前最好看清楚相關規定和細節，例如取消預訂如何取回按金，是以現金還是積分發還。

記憶中的歐洲不再一樣

當然，巴黎的凡爾塞宮（Palace of Versailles）仍然開放，但夜總會繼續暫停營業，紅磨坊（Moulin Rouge）是去不了了。馬德里的餐廳酒吧有限聚令，室內限4人聚餐，室外限6人。德國和荷蘭仍然未開放接待美國遊客。簡單來說，今年若到歐洲度暑假，必須先做好期望管理，而且每到一處記緊入鄉隨俗，務必遵守當地的防疫措施。

預先規劃好行程安排莫即興而行

就像美國一樣，大部份歐洲的主要博物館和景點，都有分時段的預約入場券，以控制入場人數。對於討厭排隊和人多擠迫的人可能是好消息，因為與「蒙娜麗莎」拍自拍照的機會大增。但這些定時入場券通常都不設退款。而部份受歡迎餐廳也可能只招待提早預約客人。旅遊專家建議，在同一個城市多待幾天，既可作深度旅遊，也可以有更大彈性，例如在佛羅倫斯住四晚而不是只住兩晚，成功預約到烏菲茲美術館（The Uffizi）的機會也會增加一倍。

提升個人科技設備及更新軟件

搜尋餐聽訂位，或預訂定時入場券都需要良好的流動數據或Wi-Fi，又或兩者兼備。如果已經長時間未有帶手提電話到外國旅行，出發前適宜重溫一下電訊供應商的合約內容，避免支付昂貴的漫遊費用。部份電訊供應商都有提供適用於歐洲的數據計劃，若想節省開支，可以堅持只使用免費Wi-Fi，但不要忘記帶「尿袋」（便攜式充電器），因為大部份景點的入場券都是數碼方式，需要用到手提電話。而一些會為旅程提供便利的應用程式，例如Google Maps，最近加強了導航功能，可以方便尋找附近的餐廳或景點。

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