（北美通訊）疫情持續，工廈空置率高，劈租劈價，築成投資者血肉長城。本刊發現有工廈劈價盤，聲稱44萬就可以做業主。做成血流成河的單位，大業主原來不是一個人，是一群人！

本刊調查發現，這個牛頭角泉源工業大廈單位，竟由約20名股東及董事共同持有，業權極為分散。單位2018年4358萬買入，再劏成42個單位，假如全數以原價約200萬元賣出，就可以套現八千多萬，十分和味。一個單位，約二十人分別夾100萬至300萬不等。連同其他單位、重建項目，據知已集資近百億元，一同圓發展商夢，簡直是刀仔鋸大樹。

不過，世事又豈會盡如人意。一場世紀疫情，工廈成為重災區。如今目標3－400萬元一個單位，要劈價一半清貨，2018年開賣至今只去貨六成，距離回本路途仍遙遠。本刊找到其中一名股東，對於兩年來仍未回本，他亦只有無奈：「其他投資都一樣是蝕錢，現時大環境這麼差的情況之下，我又覺得冇得擔心。」

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