（北美通訊）疫情放緩加上疫苗接種率持續增長，美國人有望生活能在夏天重回正軌。在多國仍未開放關口、海外旅行無期之際，進行國內短途旅行或一日遊似乎是緩解旅遊心癮的最佳選擇。以下5間美國推薦酒店，圴特設能享用酒店游泳池的一日通行證，大家可以有個清涼夏日。

1. 維珍酒店（Virgin Hotels）

位於田納西州納希維爾（Nashville），酒店泳池會所座落於14樓，景觀開揚。早午餐時段提供炸雞等小食，晚上亦有DJ駐場炒熱氣氛。現經網站Seven Rooms，在周一至周三預約一張池邊梳化床的收費為100元（美金，下同，約775港元），餐飲消費更必需滿100元或以上，另外亦設有更多其他選項，包括預約最多可容納 8人的獨立小屋。

2. 焦耳酒店（The Joule）

位於美國德州第三大城市達拉斯（Dallas），位於頂樓、從邊緣向外延伸的泳池甚有特色。置身其中可以在俯瞰忙碌街道的同時，又遠離都市煩囂。現經網站1530main預訂，日間通行證只需50元，可從中午到晚上7時自由進出泳池，更可額外享有代客泊車服務。至於池畔的邊梳化床和獨立小屋，就要視乎現場供應安排。

3. 比華利希爾頓酒店（The Beverly Hilton）

位於洛杉磯比華利山（Beverly Hills）的比華利希爾頓酒店氣派逼人，剛於去年斥資3,500萬元翻新的Aqua Star游泳池極具代表性。經網站Resortpass預訂，成人日票索價65元，最多能容納4人的包廂，最低消費為400元。客人可在酒店的Mercato餐廳點餐，將三文治、薄餅、沙律等食物帶到池畔慢慢享受。

4. The Chloe

位於新奧爾良（New Orleans）的精品酒店座落於橡樹成蔭的聖查爾斯大道（St. Charles Avenue），因酒店集團旗下包括當地一些標受歡迎的酒吧和餐廳，而小食更由當地名廚普爾西內利（Todd Pulsinelli）主理，令餐飲質素得以保證。透過網站Resy進行預訂，一張池邊躺椅租金為40元，而可以容納四人的桌子則收費80元，所有泳池使用者，都可免費享用雞尾酒一杯，每天下午3時30分至下午5時30分，更特設為歡樂時光。

5. The LINE

酒店由一座世紀中葉建築改建而成，位於美國德州奧斯汀（Austin）科羅拉多河畔（Colorado River），無邊際鹹水泳池是酒店賣點之一。透過網站Resortpass預訂，泳池日票在周一至周四售價為成人40元、兒童25元；而周日入場費則為成人65元、兒童25元。票價已包含泊車服務與Wi-Fi無線網路，池邊小食由全城最受歡迎的美食車Veracruz All Natural提供，熱門美食包括墨西哥捲餅（Taco）和墨西哥芝士（Queso），周一至周四更設有全天候歡樂時光。

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