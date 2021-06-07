（北美通訊）黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，被指棄保潛逃兩年半。上年11月，由杜拜返港，一落機，即被警方拘捕。上海仔被扣查兩晚，獲准以20萬保釋。孭住4條罪，上個月，上海仔曾到警署報到，繼續獲准「放生」。日前，《壹仔》見到他高調「自由行」，身邊更有6名保鑣護駕。

之前一直有傳聞，指63歲的上海仔在歐洲時曾經確診COVID19，更一度失去味覺，所以復元之後，決定返香港避疫。雖然近日本港確診數字有回落跡象，不過，一行人依然非常緊張，防疫措施做到足。入餐廳之前，一班保鑣更夾手夾腳替他抹枱、抹櫈，確保零細菌。

兩次棄保潛逃

外號「上海仔」的郭永鴻，是黑幫和勝和的前話事人。12年，他曾經涉嫌牽涉入多筆來歷不明收入，14至15年間，又涉及「南亞兵團」貼招黨案，17年，再捲入懷疑洗黑錢案，涉及款項過億元。近年，上海仔多次被警方拘捕，期間更兩次棄保潛逃。直至上年底，潛逃了兩年半的上海仔終於蒲頭，返港後，立即被警方「O記」拘捕。事隔半年，上海仔曾經兩次去警署報到，都成功續保。

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