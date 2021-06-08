（北美通訊）美國疫情趨於緩和緩和，不少公司機構慢慢回復正常。因疫情而暫停營運的大都會歌劇院(Metropolitan Opera) 也將會重開。這個超過138年歷史、世界聞名的場所，一直走在北美藝術前端，卻在重啟階段因財政赤字以及減省人力資源成本導致多重連鎖反應，面臨經營難題。

歌劇院在疫情爆發前，每年平均營運預算達3億元（美元，下同），但受疫情影響，光是2021-22年度收入大幅減少1.5億元，負責營運的「大都會歌劇院協會」（Metropolitan Opera Association）打算向2500名職位「開刀」減薪，以節省2億元來彌補虧損，這做法也引起多個工會不滿。另一方面，即使歌劇院重啟，也因為疫情尚未完全消退，院方擔心是否會影響民眾購票入場意願，尤其是劇院規模極大，座位數量達3,800個，民眾會擔心疫情爆發風險是人之常情。

歌劇院因疫情關閉之前已經面臨財政問題。去年非裔男子弗洛伊德（George Floyd）跪頸致死案引發種族問題，以及歌劇院榮譽音樂總監、著名指揮家列文（James Levine）捲入性侵醜聞，都使得一向以白人及歐洲歌劇藝術為主的大都會歌劇院遭到波及，影響歌劇院形象。

事實上，外界多年來一直有聲音希望歌劇院改革，而歌劇院也趁此次機會去挽救形象，包括歌劇院重開後的第一套節目，將上演一套由黑人作曲劇目，為傳統劇院開了先例。另一方面，歌劇院協會打算削減職位後引發了歌劇院工會嚴重不滿，為此歌劇院也提出其他方案，包括削減減薪程度，當經營環境回復至疫症前水平時將減薪程度減半，希望令員工影響減至最低。但有工會就質疑歌劇院協會財政問題的嚴重程度，工會其中之一「國際劇員與攝影操作員聯盟」（IATSE Local One）主席克拉菲（James J. Claffey Jr.）指：「他們說收入蝕了1.5億，卻隻字不提不用支付給製作團隊所省下的成本。」

歌劇院為求回復正常營運水準，除了改革歌劇，令內容多元，更引入多項設備增強公共空間衛生，減低疫情爆發風險，望群眾重拾信心。