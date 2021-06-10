（北美通訊）有133年歷史、全美最悠久的中式古董店「F Suie One Co.」，除了見證着美國華人早期發展，百年老店也譜出了三段姻緣，當中包括一段不被早年美國政府接受、需要簽署商業合同來見證的華洋婚姻。

駐洛杉磯記者：張紫茵

古董店第四代繼承人梁文姬（Leslee）憶述，外祖父Fong See在1888年創立的小店，主要售賣中國絲綢製造的優質女性內衣；1894年，當時只有18歲、來自俄勒岡州的Letticie Pruett來到加州薩克拉門托尋找工作，發現了這間與眾不同的店舖。她三番四次到訪，游說老闆Fong See給她一個工機會，「我是一個白人女性，我賣內衣給女性，會比起你一個中國男子賣給她們容易。」

在Letticie極力爭取下，Fong See最終聘請了這名少女，二人在店內朝夕相對、日久生情，譜出這間小店的第一段情緣，更在1897年成婚。不過，當年美國《排華法案》禁止華人與白人通婚，Letticie家人亦不認同婚事，更把她逐出家門，「當我的外祖父及外祖母結婚時，他們不像我們去市政廳簽紙結婚；當時華人不能與白人成婚，所以他們結婚時簽了一份商業合同，一份包含婚姻條款的合約。」

二人婚後移居南加州，在Letticie幫助下，內衣店轉型成為古董店，生意亦漸上軌道。後來，Fong See衣錦還鄉回到佛山，在當地修橋補路起大屋，成為大紅人。怎料在1919年一趟返鄉之旅期間，Fong See將一名只有14歲的中國女子納為妾侍，Letticie一怒之下帶同子女回到美國，從此分道揚鑣。

「他（外祖父）在中國是一個大人物，但他在洛杉磯不是。當他回到中國，感到自己有多重要，一個年紀大又成功的中國男人，當然希望自己備受關注及照料，所有事跟隨自己的意願，好像有人可以幫他洗腳、穿拖鞋等，但是我外祖母是一名白人，她不會做這些事。」回看這段歷史，梁文姬認為外祖父母雖然打破了傳統枷鎖結為夫妻，到頭來亦因為文化差異而離婚，「我相信當時二人仍然深愛對方，只是外祖父期望太多，外祖母則無法接受三妻四妾的中國文化」。

雖然祖父母未能共諧白首，但古董店未受影響。梁文姬的媽媽Sissee年青時常在古董店內留連，更因此而認識了古董店上層中餐館的「太子爺」，亦即是洛杉磯著名華裔建築師Gilbert Leong。

梁文姬說，來自廣東梁氏家族當年在舊華埠落地生根，Gilbert在南加州大學修讀建築系，因為他課餘時都會到餐廳幫忙，才有機會跟Sissee相遇。大學畢業後，Gilbert加入軍隊，1943年退役後才與Sissee結婚，更成為了洛杉磯著名的華人建築師，參與建設現時的唐人街。

梁文姬出生之後，一家人又把古董店搬到帕薩迪納的現址，在母親Sissee離世後，梁文姬正式成為這間老店的第四代繼承人。她坦言，當時經歷喪母之痛，又要打理店舖，還要以單親媽媽角色照顧兩名年幼女兒，生活壓力之大使她心力交瘁。直到有一日，一名白人男子走進店內選購古董，改變了她的一生。

來自紐約的Joe Schulman，原本在洛杉磯為20世紀霍士影業（20th Century Fox）編寫劇本，遇到梁文姬時他已經退休，為了要幫一位長輩買賣古董，所以才到不同古董店尋寶。他跟梁文姬一見如故，交往幾年後結婚，「我在1994年遇見她（梁文姬），我很喜歡亞洲古董，當時我來到藝廊想入來尋寶；但在我未有機會做任何事之前，Leslee跟我說：『對不起我要走了，要去接小孩』，便把我趕走。」Joe笑說，即使第一次見面就被趕走，他還是再去到這間古董店，最終把他趕出門外的梁文姬成了他的太太，也成為古董店譜出的第三段婚姻。

梁文姬甜絲絲地說，能夠遇見Joe「真的非常幸運」；她坦言，當時她既孤單又無助，Joe正好填補了她的寂寞，又協助她好好經營古董店，讓她可以花時間照顧女兒。

二人合力經營古董店至今已26年，梁文姬表示，雖然二人眼光、品味相似，但當中有不少磨擦，例如對藝術品的擺放、有甚麼可以賣、哪些應該保留，皆有不同意見。她表示自己在店內成長，又曾在博物館工作，對藝術品擺放有既定概念，但Joe卻喜歡破格，愛把風馬牛不相及的藝術品放在一起，例如把現代毛澤東雕塑，與一個印度教神像放在一起，令她哭笑不得，卻又拼湊出一種說不出的協調和趣味 。所以梁文姬後來也作出妥協，讓Joe隨心情的擺放古董，自己就主力照顧女兒。

生意、家庭使二人緊緊地連在一起，成為最佳拍檔，75歲的梁文姬與78歲的Joe結緍仍然恩愛如昔。這間133歲的古董店內，見證了家族三代的愛情故事，遺憾的是女兒無意接手家族生意，梁文姬亦不想店舖成為孩子的負累，決定10年限期，之後古董店後關門大吉，「真的要退休......在最後的十幾廿年，我想可以安坐家中享福。」

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