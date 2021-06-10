（北美通訊）「粒粒皆辛苦」，除了農夫種植稻米辛苦之外，其實咖啡豆亦得來不易。網店《珈啡公義》的老闆黃一龐（Ken），不但致力為非洲坦桑尼亞的農民帶來公平貿易環境，他更抱著更重要的使命，就是在香港栽種公義的種子，讓消費者實踐消費公義。

Ken向當地啡農直接購買咖啡豆後，會在香港找咖啡師自家烘焙，將烘培技術傳授給本地年輕人及基層朋友，並把非洲啡農的故事分享出去，希望啟發更多人明白何謂公平貿易，也成就今天香港本地出品的自家品牌。

《蘋果日報北美版》首次與《珈啡公義》合作，為大家提供優惠套裝，海外訂戶只要在下單前，憑專屬優惠碼 「AppleDaily」於《珈啡公義》選購以下任何一款優惠套裝，包括咖啡豆、咖啡掛耳包和Tee的禮品包，都可以即享8折優惠，我們盼望大家能出一分力，把「公義」延伸至更多、更遠的地方。

為免咖啡產品風味會隨着時間流失，商戶將以較快的專遞寄出產品，預計約7 - 20日工作天內送到府上。如只購買Tee的海外訂戶則以平郵掛號寄出，預大約40-70工作天內送到。優惠期至香港時間6月23日，立即爆買，欲購從速啊 ！

《蘋果》 (海外) X《珈啡公義》限時優惠套裝

[只限《蘋果》海外訂戶]

Set A

套裝包括 2 盒珈啡掛耳包 [禮盒裝]+ 1 件 Tee (可自選禮盒及 Tee 款式)

HK$463 (包郵寄英國)

HK$608 (包郵寄加拿大)

Set B

套裝包括 1 包珈啡豆 + 1 件 Tee (可自選珈啡豆及 Tee 款式)

HK$437 (包郵寄英國)

HK$594 (包郵寄加拿大)

Set C

此款Tee是直接支持「印度 anti sex-trafficking」 NGO 項目， 每買一件都會直接幫助在印度被強迫為奴的女孩重獲新生。

套裝包 1 件 Tee (可自選 Tee 款式)

HK$236 (包郵寄英國)

HK$236 (包郵寄美國)

HK$236 (包郵寄加拿大)

珈啡公義

網址: https://bit.ly/2T8VfJD

優惠條款及細則：

1. 蘋果日報 (海外) 僅提供宣傳優惠內容，不具現⾦交易及出貨之安排。

2. 優惠期至香港時間2021年6月23日。

3. 此優惠只適⽤於香港、部份澳門及台灣以外之《蘋果》升級壹會員訂購，請於下單時輸入Discount Code 「AppleDaily」以免系統收取郵費。

4. 訂單確認後，將於3-5個⼯作天內出貨。實際時間將會根據商⼾「珈啡公義」的出貨時間計算，出貨後商⼾「珈啡公義」會以電郵方式通知客人及提供郵件追蹤號碼(如有)。禮品套裝會按照不同地區以香港郵政的平郵掛號、易網遞或特快專遞（標準）寄出、運送方法及到貨日期詳情，請參閱珈啡公義網址。

5. 訂⼾承諾及同意蘋果日報 (海外) 不須就此項服務或其他直接或間接因此⽽起的任何損失、賠償及⽀出負上任何責任。

6. 產品圖⽚只供參考，以實物為準。

7. 蘋果日報 (海外) 及 「珈啡公義」可按其絕對酌情權決定隨時更改、刪除或補充此條款及細則，及修改、暫停或終⽌是次計劃，⽽不作另⾏通知。

8. 如有任何爭議，蘋果日報 (海外) 及 「珈啡公義」將擁有最終及具約束⼒之決定權。

9. 任何查詢請以電郵與我們聯絡：contact@appledaily.us