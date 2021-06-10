（北美通訊）30年代的人力車﹑大佛﹑精細雕刻的中式扇門…...在洛杉磯帕薩迪納市（Pasadena），有一間自1888年營業至今、全美歷史最悠久的中式古董店，店內一椅一桌，獨特而珍貴，精緻擺設猶如走入博物館。這間百年老店承載了五代美籍華人家族史，第四代店主梁文姬（Leslee Leong）接受《蘋果》專訪，將老店的前世今生娓娓道來。

駐洛杉磯記者：張紫茵

梁文姬的家族史與美國華人發展息息相關。她最早來到美國的家人，要追溯至曾外祖父「Fong Dung Shung」，他是一名來自佛山點頭村的中醫師，1867年來到北加州，為當地興建鐵路的華工治病養身。鐵路於1869年建成，翌年Fong Dung Shung在加州首府薩克拉門托（Sacramento）開設藥材舖，後來妻子派兒子Fong See到美國找父親，父親最終回鄉團聚，Fong See則留在美國發展。

梁文姬表示，外祖父Fong See同樣經商，1888年成立「F. Suie One Co.」，即古董店的前身﹐「外祖父在薩克拉門托開展事業，他一直來往中國，進口高質素中國絲綢，當時備受讚譽；（絲綢）是很高級﹑柔軟的物料，用來製造內衣賣給妓女（fancy lady）。」百多年前的美國，對華人生活處處設限，Fong See要以「會所」形式申請工廠牌照生產內衣，雖然中國男子在美國賣內衣聽起來不可思議，但他們經營得有聲有色。

1894年，一名來自俄勒岡州、只有18歲的少女Letticie Pruett到薩克拉門托找工作，輾轉獲Fong See聘請，成為店內唯一白人女性。二人日久生情，三年後結婚，並遷到洛杉磯發展。由於當時中國戰亂，有朋友建議他們在中國購入古董，運到美國轉售，古董店自此誕生。

梁文姬說，外祖父Fong See每年到中國三﹑四次收購古董珍品，亂世下，很多人願意割愛換美元，因此外祖父很容易便購得珍品，例如清朝的大床﹑明朝金佛像﹑光緒8年的雕刻扇門等。在高峯期，F. Suie One Co.在洛杉磯開了13間分店，在舊唐人街的總店佔地達1.5萬呎，是唐人街規模最大的店舖，由家族成員合力營運。Fong See及Letticie在當地開枝散葉，育有四個兒子和一個女兒，女兒Sissee就是梁文姬的母親。

後來，Fong See跟Letticie離婚，生意從此分家。Letticie保留了舊招牌F Suie One Co.，和子女繼續經營古董店；前夫Fong See則用F. See On名字開店，兩間店舖分店在落於舊唐人街頭尾。

梁文姬指出，她的舅父和媽媽那一代，「半唐番」混血兒身份使他們很容易融入美國主流社會；而且四個舅父皆是混血兒，長得非常有型，很受白人女子、尤其是荷李活明星歡迎。當時，美國上流社會流行到唐人街獵奇，購買中式古董和吃中餐，這股風氣帶旺了古董店，連著名華裔影星Anna May Wong﹑《小鹿斑比》插畫家黃齊耀（Tyrus Wong）也是熟客；不少電影監製及美術指導也喜歡到店內租用中國傢俬拍戲，為古董店開拓了新客源。

梁文姬解釋，在20年代至90年代中國內戰，加上新中國成立後共產黨「鎖國」，不少荷李活電影人要拍出有東方味道的電影，皆要找古董店租用傢俬；經過F Suie One Co.借出的道具傢俬，最早可追溯到1919年的《殘花淚》（Broken Blossoms），以及較近代﹑1993年由亞裔演員主演的電影《喜福會》（Joy Luck Club）﹑成龍主演的《火拼時速》（Rush Hour）等。

多年來古董店經歷起跌，目前只餘下一間門店，於1981年搬到帕薩迪納面積7,000呎的現址，最初由家族成員合力經營，後來剩下梁文姬的媽媽Sissee獨力打理。自小在古董店長大的梁文姬說，她很清楚承擔家業的責任，她在大學修讀亞洲藝術史，後來到洛杉磯縣美術館工作，負責亞洲藝術品展覽，1989年母親離世後，梁文姬接手家族生意，成為百年老店的第四代繼承人。

接手生意初期，她除了打理店舖，還要以單親媽媽角色照顧兩名年幼女兒，生活壓力之大使她心力交瘁，也無法外出尋找新貨源或出席拍賣活動。在1994年，梁文姬認識了現任丈夫Joe Schulman，二人相識相知，結成一段美好姻緣，古董店慢慢交由丈夫打理，她退居幕後照顧家庭。

對於133年歷史的F. Suie One Co.日後發展，梁文姬坦言，女兒已有自己的專業和人生，也沒有興趣傳承祖業。因此，梁文姬和丈夫去年決定，用10年時間慢慢關閉老店，把店內數之不盡的古董逐一賣走，「我當然希望可以把這些古董賣掉，但是我也關心賣到何處，誰人會買下，一定要賣給懂得欣賞﹑尊重及打理的人，總不能白白賣掉。」

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