（北美通訊）佔地7,000呎的洛杉磯百年中式古董店「F Suie One Co.」，店內藝術品琳瑯滿目，由第四代店主梁文姬（Leslee Leong）及丈夫Joe Schulman合力經營。Joe介紹指，店內藏有大量19世紀古董，最遠可追溯至明朝、漢朝，不少是擺放了過百年的非賣品，可謂媲美博物館。

駐洛杉磯記者：張紫茵

這些珍品包括明朝古碟﹑18世紀長頸花樽、玉石花樽、紫壇木茶座等。歷史最長的，包括一座2,200年前、漢朝豬形雕塑﹑3,000年前越南東山文化青銅刀等，售價由2,000元（美元、下同）至三萬元不等。店內最貴重的古董是一座明朝大佛，標價8萬元。

最令人印象深刻的，定必是一張清朝千工床。梁文姬表示，這張大床已經在古董店擺放了過百年，是她和女兒成長時玩耍的地方，多年皆是非賣品，近年才願意放售，標價7,500元。Joe則指出，大英博物館內也有相似收藏，但博物館內的古床只有一層玄關，而他們店內的則有兩層，整張床以紅木製造，全人手雕刻，加上內層趟門增加私隱，非常珍貴。

另一件搶眼的收藏品，一對佈滿金雕的扇門，門上清晰寫着在光緒8年冬天製造，並刻上不少人名及工匠簽名。Joe指，扇門由全人手雕刻，原本放在一座廟宇出入口，門上名字是捐獻者留名，顯得格外特別。

除了19世紀中國及東南亞古董，店內也有具文革色彩的毛澤東像﹑小鬧鐘等。Joe調皮的把17世紀印度教神像和毛澤東像放在一起，把滿天神佛圍繞整天要「造神」的毛澤東，就別具玩味。

梁文姬指出，過去，外祖父Fong See一年數次到中國收購古物，當時適逢戰亂，人們忙於走難，顧不上家中的古董珍藏，通通低價放售；梁文姬的母親和舅父，也多次到中國收集古董，直到1969年他們最後一次到中國時，已經買不到很多特別古物。近十多年來，更有很多假貨充當古董，因此他們轉從拍賣會入手﹑或收集別人上門兜售的古物。

她續指，自2006年起，中國古董價錢直線上升，加上出口限制等，帶動生意變得十分暢旺，更有不少中國客人專門前來、用一個個貨櫃把古董買回中國，這股熱潮一直燃燒至2012年，近年古董價格已經回落。即使如此，Joe表示店內古董仍然是待價而沽，部份他們喜愛的古董也不一定要賣出，直接拿回家當擺設亦可。

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