（北美通訊）美國疫苗接種比率過半，疫情也已大幅緩和，疾病防控中心（CDC）宣布，大部分時間美國人都可以不用戴口罩，疾病防控中心中心也批准郵輪業界，只要有95%乘客及船員已接種疫苗（即有「疫苗護照」），郵輪就可出航。郵輪業巨頭挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）以及嘉年華集團（Carnival Corp）都計劃執行「疫苗護照」措施，並於這個夏天復航。

然而，佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及德州州長阿博特（Greg Abbott）都反對所謂「疫苗護照」，認為這樣會使得州內接觸郵輪的工作者承受感染風險，同時也會讓計劃上船的民眾造成混亂。事實上，德桑蒂斯上個月還簽了一項法案禁止「疫苗護照」，公司一旦要求民眾提供疫苗證明，將會被州政府罰款5,000元（美元，下同）。換句話說，一旦郵輪按照CDC的要求讓佛州旅客上船，意味著每名乘客出示疫苗證明後，郵輪公司將要為這些乘客每人繳交5,000元，將會是一筆相當龐大的支出。

佛州較早前指控CDC推翻去年下達的「禁航令」，表示只針對一個行業允許「疫苗護照」做法不公，形容規定「不合法」及「荒謬」。雙方展開調解失敗，德桑蒂斯表明「疫苗護照」的做法，會使州內「郵輪業被封存15個月」。另一方面，德桑蒂斯表示接種疫苗有年齡限制，有些孩子因為年紀太小而不能接種疫苗，或是家長有疑慮所以暫時尚未接種疲苗，若郵輪公司要求他們出示疫苗證明，將剝奪他們上船的權利。德桑蒂斯指出，佛州不能阻止郵輪復航，但他們需要尊重州政府規定。

至於另一個反對「疫苗護照」的德州，州長阿博特表示州政府也簽署了法案，於本年內，禁止州內任何企業要求他人提供疫苗證明及「疫苗護照」，並表明：「只要全國完全解禁，德州也會全面開放給所有人。」

即使郵輪業界受到佛州及德州的決定而有點阻滯，多間郵輪公司仍然紛紛宣布復航計劃，並想方設法確保這兩州分上船的旅客都要接種疫苗，還有同樣禁止疫苗護照的還有阿拉巴馬州。名人郵輪（Celebrity Cruises）打算與德桑蒂斯及CDC交涉，希望可以在本月26日於佛州起航時，能確保所有16歲以上旅客已接種疫苗。至於皇家加勒比遊輪，則鼓勵從佛州及德州上船的旅客有接種疫苗，但不需要強制提供證明。

另外，挪威郵輪公司計劃於八月復航，由邁阿密出發，將要求所有旅客都接種疫苗。行政總裁德里奧（Frank Del Rio）不擔心佛州及德州政府的決定影響航程，坦言除了佛州，還有其他口岸可以停靠，本來以佛州作為中轉地，其實也可以改為加勒比海。德里奧早前也發表聲明，表示會與各地保持緊密聯繫，確保各地旅客能享受最安全的郵輪旅程。