（北美通訊）美國民眾今年可望在疫情紓緩及社交解禁下慶祝獨立日。美國零售業巨頭梅西百貨（Macy’s）將在紐約東河（East River）施放獨立日煙花。紐約市政府表示，民眾可以到東河沿岸觀賞。

一度是疫情重災區的紐約市，去年獨立日因應疫情嚴峻，獨立日煙花活動改為預先錄製後再向公眾播放。今年於疫情紓緩後加快重啟經濟及生活步伐。市政府官員表示，現階段全市感染率為疫症爆發以來最低，加上接種疫苗數量已達800萬劑，深信可以允許民眾於獨立日當日當天聚集，一起慶祝。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，此次煙花活動規模是全美最大，「我等不及要去慶祝獨立日，並帶著敬畏、愛國的心來觀賞煙花了。」白思豪還透露，活動當晚還有樂團Coldplay以及鄉村女歌手Reba McEntire的表演。當區的市議員範布拉默（Jimmy Van Bramer）認為，紐約市在過去疫情期間有如「地獄」，現在民眾終於可以放心、安全的出來聚聚，一起慶祝了，「現在比起OK還要OK。」

即使疫情緩和，市政府也因應疫情為煙花表演作出特別安排，將公眾觀賞區分為「接種區」及「非接種區」—將於曼哈頓羅斯福路（FDR Drive）架設區域，在23街、34街以及42街以東設置閘口，讓已接種疫苗的觀眾前往「接種區」觀賞。至於其他有意欣賞的民眾也可以在皇后區、布魯克林以及曼哈頓的東河沿岸觀賞。市政府官員強調，煙花表演有關安排可能因應疫情發展而改動，以確保群眾健康安全。

負責今次煙花發放的梅西百貨希望今年盛會能讓民眾享受歡樂時光，也讓大家繼續樂觀的迎接未來。