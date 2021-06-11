（北美通訊）加州旱情有逐漸惡化趨勢，繼上月加州向全州 58 個縣中的 41 個縣發出「乾旱緊急狀態」，呼籲民眾從生活方面節約用水，三藩市灣區於周三也宣佈進入「缺水緊急狀態」，預料灣區將有超過200萬民眾受到影響，同一時間，聖克拉拉縣（Santa Clara County）已發佈強制性制水措施。

美國灌慨局（Bureau of Reclamation，簡稱USBR）表示，因旱情持續，全美最大蓄水湖米德湖（Lake Mead）儲水量將打破歷史新低的326多米，預料儲水量遞減的狀況將持續至11月，令美國西岸過半數人口飽受「極端」甚至「異常」旱災困擾。局方於周四表示，米德湖水位已經達到聯邦發佈「缺水緊急狀態」的程度，意味著亞利桑那州、內華達州以及墨西哥州的供水將會暫時中斷。路透社報道，受影響的大城市包括洛杉磯、聖地牙哥、鳳凰城、圖森（Tucson）以及拉斯維加斯一共2,500萬人口。

同一時間，胡佛水壩（Hoover Dam）也因米德湖水量過低而影響水力發電，預計會對亞利桑那州、加州以及內華達州等地的800萬人電力供應造成影響。據周二的數據指出，水壩發電量目前只剩下平常的七成。

事實上，受米德湖蓄水量影響的不僅是加州，還有整個太平洋西北地區（the Pacific Northwest），也令本身就屬乾旱氣候的俄勒岡州及猶他州「大盆地」（the Great Basin）更加乾旱，旱情亦蔓延至新墨西哥州（New Mexico）甚至美國北部平原（the Northern Plains）。內華達州為了節水，令拉斯維加斯三分之一的草地暫停澆水，猶他州政府甚至請求民眾祈求上天降雨。

加州三藩市灣區於周三頒佈了「缺水緊急狀態」，聖克拉拉縣宣佈制水。在同一時間，多個州分的嚴重旱情，於夏天更易令山火一發不可收拾。