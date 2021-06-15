（北美通訊）去年停辦，音樂祭「大港開唱」於2021再次回歸台灣，北美的民眾更有機會線上免費觀看！為求在北美地區推廣台灣音樂文化，北美「愛睏娛樂」聯手台灣「南國島嶼」將在6月19至20日舉行FORMOSOUND音樂節，屆時北美地區人士可在線上免費觀看。

受疫情所限，出國旅行仍然遙遙無期。為了讓海外台灣樂迷緩解心癮，以及滿足對台灣音樂祭文化有濃厚興趣的觀眾，FORMOSOUND音樂節將在本周六至周日，一連兩晚利用線上平台轉播台灣音樂祭「大港開唱」，呈現台灣流行音樂的多元面貌，令身處北美地區的樂迷亦能享受這場台灣音樂盛宴。

是次表演內容陣容鼎盛，聚集來自全台各地極具天份、名氣及創意的音樂單位，集合了搖滾、流行、嘻哈、重金屬等各種多元曲風，包括金曲樂團閃靈樂團、金曲製作人YELLOW黃宣、金曲歌王Leo王、重金屬音團血肉果汁機和英國音樂界明日之星Lazy Habits等。今年「大港開唱」更史無前例地邀來政務委員唐鳳與閃靈合作演出。化身「駭客」的唐鳳駭入舞台上的巨型螢幕，為音樂祭掀起高潮。大會更會播映紀錄片「我不流行二十年」，紀錄台灣獨立音樂史的發展盛況，令海外觀眾對台灣藝文產業有更多了解。

是次音樂節為北美地區限定，觀眾可以點擊連結https://bit.ly/formosound索取電子門票。

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