（北美通訊）自反修例運動至今，香港政局迎來一波寒蟬效應，蟬嗚聲今年更響；另一邊廂，今夏提早來臨，本年5月更錄得有紀錄以來同月新高，同時身陷囹圄的政治犯與手足多不勝數。當下不論是高溫下的寒蟬，抑或是寒蟬下的高溫，入獄人數以及監房的酸宿爛臭氣味等問題，只會有增無減，未來獄中狀況實在令人不敢想像。三位涉及修例風波而入獄的手足近來刑滿出獄，他們將以第一身說法，分享其煉獄般的獄中生活。

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