（北美通訊）安大略省和魁北克省分別於日前宣布，對兩省之間非必要旅行的限制將於周三（16日）凌晨結束，代表著安大略和魁北克的居民將可自由往來，而魁北克省要求從安大略省返回的居民需自主隔離14天的規定也將取消。

從未月開始實施、為抗疫而設的封省禁令，主要是禁止兩省居民進行非必要旅行，工作、醫療或人道主義以外的一切跨省活動都被禁止。警方也在兩省接接壤地區設置檢查站，對違反相關規定的民眾進行勸導，甚至開出告票。

渥太華市長沃森（Jim Watson）在推特上表示，很高興得知安大略省和魁北克省之間的旅行限制將放本周三取消，他更指兩省之間旅行所設下的限制相當浪費警察資源，「安大略和魁北克兩省經濟已高度一體，禁令解除有助於兩省的經濟活動復蘇」。

他在接受加拿大廣播電台採訪時也直手接抨擊禁令沒有發揮功效，自言並沒看見旅行限制有助於遏制該地區 COVID-19 病例的證據，反而是設立檢查站，就增加了超過60萬元（加元，約384萬港幣）的花費。

魁北克西部於周一也將恢復家庭之間可以聚會和於室內用餐，安大略省目前則在重新開放計劃的第一階段。而安大略省和曼尼托巴省之間的旅行限制也將於周三結束。