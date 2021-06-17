（北美通訊）2019年受到疫情影響，全球旅遊業受挫，熱門旅遊城市夏威夷更是一度陷入停頓狀態。近來疫情好轉，加上越來越多民眾已經接種疫苗，旅遊需求開始呈現報復式暴增，在國際旅遊仍未恢復之際，許多美國人湧進夏威夷島嶼渡假，強勁需求令小島旅遊業不勝負荷。

在6月第一個星期，夏威夷遊客人數比2019年同期增加了2,000人，豪華度假村的標準房價每晚上漲至3,000元（美元，下同），是淡季的四倍價錢；出租車亦嚴重短缺，導致一些遊客要租搬屋用的U-Hauls貨車上路；餐廳也需要提前幾星期預訂；衝浪課程和浮潛等課程，整個夏天都已經爆滿；即使已經提前預訂，毛伊島（Maui）不少熱門景點的排隊時間也面臨前所未有的漫長。

旅遊業是夏威夷島嶼的經濟命脈，佔所有就業崗位的四分之一；去年受疫情影響，該州的生產總值估計下跌了7.5%。在沒有遊客的情況下，夏威夷失業率由低於4%，飆升至全美最高的15%；不少島民搬到其他州尋找工作機會，使得勞動人口大量流失，如今旅遊需求回歸，但員工卻已不在，旅遊業出現嚴重人手短缺。

根據夏威夷州勞動力發展部門的數據，夏威夷島嶼估計有4萬個酒店和餐廳工作崗位空缺；夏威夷住宿和旅遊協會主席漢尼曼（Mufi Hannemann）表示，部分原因是失業救濟金的持續誘惑，以及不少島民移民外州，其中以酒店業受到的影響尤其大。據夏威夷大學經濟研究組織表示，自疫情開始以來，估計有1.6萬人從夏威夷的勞動人口中消失。

暑假來臨迎來強勁的旅遊需求，四季酒店發言人Simon表示，渡假村的每一把沙灘椅都爆滿，餐廳和水療中心的預訂也被一掃而空；為了滿足客人需求，員工不停加班，而且要身兼多個職位，例如經理們忙著收拾桌子，送餐員在前台幫忙等。

威基大道沿線的餐廳亦同樣狼狽，由於人手不足，許多餐廳就在櫥窗上貼上告示，希望客人耐心等待。當地酒吧老闆表示，自己餐廳到現在還有10個職位空缺，招不到人手。很多餐廳提供招聘獎金﹑額外福利；有生態旅遊公司營運總監摩爾（Blake Moore）更表示，只要前來申請職位，都會提供免費莫洛基尼火山口浮潛之旅。

由於嚴格的防疫規定及口罩令，加上超低感染率和航班充足，使得夏威夷今年大受歡迎；且歐洲重新開放的腳步仍然相當緩慢，許多航空公司亦將長途飛機轉移到夏威夷。夏威夷旅遊局董事會成員拉夫特（Ben Rafter）表示，4 月分該州接待了48.4萬名遊客，雖然僅是 2019年同期一半。但由於疫情關係，夏威夷僅部分熱門區域對遊客開放，導致遊客被高度集中，造成現在消費者人滿為患，但當地觀光產業卻人手短缺狀況。

擁有72間套房的Relais & Chateaux物業Hotel Wailea老闆麥克馬納斯 （Jonathan McManus）表示，看到了前所未有的奢侈品消費力度，酒店提供的樹屋晚餐，搭配葡萄酒兩人用餐的費用約為 2,000 元，即使價格如此昂貴，但酒店的預約已經排滿整個月，消費力令人相當驚訝。旅行社老闆Debbie Misajon亦表示，她正在幫一家人預訂10天的家庭行程，目前費用已經達5萬元，且不包括住宿。

來自德州侯斯頓的財務顧問克倫克（Greg Kroencke）最近一家五口去毛伊島和大島旅遊，並說這是他們度過最昂貴的家庭假期之一，光是在毛伊島休旅車每天租金就超過500美元，更不用說想在當地體驗觀光直升機；在嚴重供需失衡情況下，觀光直升機已經炒到2小時體驗行程要價6,500元，最終克倫克很幸運的找到了另一個一小時「只要」1,600元的選項。

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