（北美通訊）疫情期間紐約市一度成為重災區，而未來紐約市將獲得220億元（美元，下同）聯邦援助資金，對於這筆撥款該如何花，政府及商界各有想法。

在紐約市長白思豪（Bill de Blasio）原本的撥款計劃中包含了運用2.34億元來清理公園和塗鴉﹑9000萬元用來資助低收入屋主每人最高300元的稅務抵免；另外1.21億元則用於暫時性擴充紐約市心理健康危機處理小組的編制等。

然而，一個由商業領袖和非營利組織組成的強大聯盟斷言，白思豪正在浪費一個千載難逢的機會，白白將這些資助用於計劃不周的隨意項目，並沒有把資源用在該市受創最嚴重的機構上，例如少數族裔擁有的企業﹑文化產業﹑甚至酒店業等；亦沒有為市內44萬名失業人士提供更好的就業機會及培訓，令他們可以重返職場。

該組織成員兼無黨派財政監督機構公民預算委員會主席雷恩（Andrew Rein）表示，許多市長提出的項目表面上看起來很不錯，但實際上卻是沒有妥善規劃運用這些資金。周三，雷恩連同近20名工﹑商界領袖一起致函予市長白思豪及正在競選市審計長的市議會發言人約翰遜（Corey Johnson），希望市府能重新思考如何更周全的分配聯邦援助金。

「刺激經濟復蘇是市長的首要任務，包括了資助小企業的重要投資、舉辦史上最大型旅遊活動、替城市清潔隊增加1萬名人力﹑提供三歲孩童學前班等。」白思豪發言人費耶（Laura Feyer）表示，市長認為現階段需振興經濟為先，削減這些投資意味著減緩經濟復蘇；但市府也正在審查是否將聯邦援助金用於屋主稅收抵免。

根據公民預算委員會的數據，紐約市將在未來幾年內獲得超過220億元的聯邦援助，其中包括用於該市學校的70億美元。部分資金只能以特定方式使用，而其他資金，例如總統拜登批准的《美國救援計劃法案》中的59億美元，則附加條件限制較為寬鬆。

質疑紐約市支出計劃的團體則聚焦於勞工身上，並市府呼籲採取類似於美國於二戰後協助民眾返回工作岡位的措施，將紐約失業人口與現有的超過30萬個職位空缺聯繫起來；另外亦呼籲市政府協助仲裁房東和房客之間租賃糾紛、投資文化產業，並延長酒店客房稅的豁免期。

目前紐約市的4月失業率為11.4%，較去年5月的 20% 大幅下降。但是，根據紐約州勞工部數據，不包括疫情期間，4月失業率仍是該市自1992年12月以來的最高水平。

此次質疑市政廳預算分配的團體除了經常批評德白思豪政府的華爾街所支持的商業集團紐約市合夥企業、代表大房東的紐約房地產委員會外，還包括其他傾向於與政府建立更好關係的組織，例如聯邦福利機構聯合會首席執行官Jennifer Jones Austin、紐約市就業和培訓聯盟首席執行官Jose Ortiz Jr.等。

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