（北美通訊）移民狂潮浪接浪，英國成為港人的避風港，就連地產商都高調在英國大搞「香港城」，為移民做足準備。加上搏英鎊再升值，英國的住宅、寫字樓乃至車位均成為港人入市目標，倫敦及曼徹斯特（Manchester）最為搶手，而倫敦當中又以Zone 1的西敏市（City of Westminster）、Zone 2的哈克尼區（Hackney）及塔村區（Tower Hamlets）最受歡迎。

《壹週刊》取得英國政府定期公布有關海外公司在英國境內持有物業的紀錄，發現近一年來，最少有106宗以香港註冊公司買入的英國物業的成交，保守估算港人至少豪花近20億港元狂掃英國物業。而這些公司當中，除了有大企業港鐵、邵氏等，也有來自法律界及會計界的專業人士，說到精打細算，他們自是最識計數的一群。

收看完整內容請瀏覽《壹週刊》網站：https://hk.nextmgz.com/article/2_790016_0/

別錯過本周十篇最精彩新聞專題：

壹週灼見｜美國通脹預期正在減弱（關焯照）

握高效用疫苗 美借世衞迫中國交病毒資料｜李禾德

沈旭暉｜黃宜弘的前世今生：國際關係角度，拆解點解咁都有「統戰價值」？（壹週平行時空）

在英國的勇武與和理非｜倫敦人妻先生

堆填區獨白︱比特幣啟示錄（楊懷康）

坐看雲起時｜真相大白（陶傑）

鴨記嗌咪黨｜嘈到拆天唱歌推銷侵權電視盒子 唐樓高層街坊都聽到：極度困擾

日做12粒鐘丨爆紅後拍廣告上電視賺得唔多 羅拉繼續送貨：係辛苦但好過失業

邪骨月入高達10萬︱揭行家、客人性騷擾經歷 上門男技師嘆：要上火好難，唔會做

打疫苗抽凱滙｜詹Sir實測好唔好住 逗留5分鐘即被蚊咬 噪音低過70分貝：靜過馬路邊

----------------------------

立即下載壹週刊 APP 壹鍵訂閱

按此下載

守住新聞自由 和你撐計劃 每月美元$40起撐《壹》仔

按此了解更多