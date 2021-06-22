（北美通訊）22日的紐約市長初選投票在即，面對初選獲勝幾乎可以底定當選的民主黨候選人無不利用最後一個周末時間進行衝刺，就在選情十分緊繃期間驚傳民主黨初選領跑的候選人亞當斯的支持者在掃街拉票時遭人刺傷，警方已根據監視器畫面鎖定嫌犯和一名疑似同夥的男子，目前正全力追查兇手下落。

根據亞當斯表示，事件發生於20日下午，一名支持者在南布朗克斯（South Bronx）替自己沿街拜票時，突然遭到後方一名男子襲擊，受害者遭刺傷倒地，但兇嫌仍不放過，繼續朝他連刺四刀後逃逸；所幸傷者被送醫急救後已無大礙。

亞當斯透露，該名受傷男子並非自己的競選正式員工，而是一名志工，目前尚未確定是否和選舉相關，他表示目前仍在了解相關情況，並已經前往探視傷者。

警方獲報趕到現場時，兇嫌早已逃逸無蹤，但透過監視器畫面掌握到嫌犯樣貌及行兇時的穿着，並且在現場找到冰鎬和一把刀。根據畫面顯示，該名兇嫌穿着白色背心、軍裝長褲及頭戴紅色頭巾，疑似還有另一名同夥。

針對有消息指出該名傷者也有著相當豐富的犯罪歷史，曾被捕近50次。但亞當斯表示，他在前往探望傷者時，對方表示曾是無家可歸的遊民，的確犯了些錯但後來洗心革面，且從2017年開始就沒有再涉入犯罪事件中。

亞當斯透露目前仍在和該名支持者溝通，希望他能配合警方調查，將刺傷他的人趕緊緝捕歸案。