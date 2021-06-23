（北美通訊）今年夏天除了熱浪侵襲，屢破紀錄的高溫更造成了多起野火肆虐，炎熱乾燥的條件下，數十場野火正在加州、亞利桑那州、新墨西哥州、猶他州、俄勒岡州等地蔓延，導致當地許多居民被迫撤離，多個國家公園暫時關閉。

加州大蘇爾地區（Big Sur）南部崎嶇的沿海山區20日發生大規模森林火災，迫使一座佛教寺院和附近露營營地關閉並將居民暫時撤離。而沙斯塔郡（Shasta County）內的森林大火甚至得要動用飛機從高空灑水來試圖撲滅火苗。

亞利桑那州弗拉格斯塔夫市（Flagstaff） 周一（21日）則被附近因雷擊造成的森林大火所產生的濃煙籠罩，鄰近兩座科科尼諾（Coconino National Forest）和凱巴布（Kaibab）國家森林公園也暫時關閉，距離上次兩座森林公園關閉已經分別是2006年和2002年。

由於氣候乾燥炎熱，火勢難以控制，當地消防人力相當吃緊；官員們透露不得不先將國家公園或露營營地暫時關閉，避免野火再生。科科尼諾國家森林公園發言人史密斯（Brady Smith）指出，當地消防資源有限，要想方設法因應野火肆虐問題。

除此之外，新墨西哥州南部、俄勒岡州、猶他州也都分別在近日發生森林大火，許多農場主被迫暫時撤離，當地消防人員正盡全力避免火勢蔓延。

氣象單位已經對西部各州部分地區發布紅旗警報（Red flag warning），影響約700萬人，紅旗警報區域居民要特別注意用火。