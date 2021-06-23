（北美通訊）「加油呀，蘋果記者！」2019年8月，香港「反送中」運動如火如荼，在地球另一角，右手拿着攝影機、左手手持《蘋果》「咪牌」的我，在紐約市一場撐港遊行中，聽到這句發自讀者內心的打氣句子。

我反覆思索，到底由哪一刻開始、是甚麼東西，把《蘋果日報》由一份小報，搖身變成香港人珍而重之，甘願在凌晨排隊搶購的報章？

「維基百科」一直把《蘋果日報》歸類為「小報」（tabloid），在美國，「小報」指專門報道八卦新聞、沒有養份的垃圾報章，直到《蘋果》面臨停業的今天，仍然有大批西方主流媒體在報道《蘋果》相關的新聞時，把我們界定作「小報」。

在新聞學院出身的我，10年前由北角財經大報，轉投「小報」《蘋果》財經組，親身經歷不少冷嘲熱諷，「做小報點會有前途？」不料十年過去，香港已經不再是香港，《蘋果》所代表的，亦不再只是一份「小報」，而是一份價值。

肥佬黎是一個想到就做的人，2016年，他突然想開拓美國市場，分別在台灣《蘋果》和香港《蘋果》抽調數名編採人員，就馬上在紐約、三藩市和洛杉磯設了三個分站。還記得最初時在美國這邊打工，從來不用為資源煩惱，兩層高複式單位員工宿舍，說到就有的電腦、手機和攝影機，唯獨欠缺人脈。

到達美國後，我看到很多華人只吸收親中資訊，也沒有港人爭取民主的激情，對初來報到的《蘋果》北美版，訪問邀請大多拒絕，還夾雜一句「我知道你哋（《蘋果》）咩風格」。美國政商界對這份來自亞洲的中文報紙，反而沒有太多計算，單純由商業角度考慮，「你有影響力，我哋就有興趣訪問」，我們努力建立讀者群，腳步終於站穩。

短短五年，《蘋果》北美版親歷兩次美國總統大選，見證希拉莉爆冷輸給狂人特朗普，拜登在爭議聲中上任；世紀疫情在美國肆虐，東西岸前後封城；賊王季炳雄在紐約重拾自由，何志平身陷囹圄等。

但對於身在美國、加拿大的《蘋果》讀者來說，即使是最轟動新聞，遠遠不及一則北美撐港活動報道來得親切和重要；每次集會、示威後，很多受訪者主動找記者追問「報道幾時出街？」；也有熱血廣告中介，聽到香港《蘋果》遭不公打壓，不辭勞苦替「北美版」推銷搵客。

《蘋果》面臨停業固然叫人可惜，但終歸它只是一份小報、一個品牌，一件因為社會價值觀嚴重扭曲後被神化的商品；世間萬物周而復始生生不息，《蘋果》終點只是另一個起點，極權國度可以把任何實體事物摧毀，但摧毀不了人的信念和記憶。記者今天要向打氣的讀者回覆說：「加油呀，香港人！」

《蘋果日報》北美版前主管

鄭柏齡