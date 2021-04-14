策劃史上最大宗龐氏騙局的美國金融家馬多夫（Bernie Madoff）昨在獄中身亡，終年82歲。他2009年因詐騙投資者數以百億計美元，被判監150年。

去年申請提早出獄被拒

馬多夫患有末期腎病，在北卡羅來納州一間聯邦監獄治療中心服刑，去年曾以年老和患病為由申請提早出獄被拒。消息人士指，他昨晨因自然因素死亡。

出身寒微的馬多夫曾是華爾街才俊，22歲就創立自己的公司，1990年成為納斯達克交易所非執行主席。不過，他被指早在1970年代開始就設龐氏騙局，以持續略優於股市指數的回報為招徠，要求投資者存款到其銀行戶口，然後只將新投資者的資金，拿來分給舊投資者當作回報，其間沒有進行過一筆投資。

計劃運作了近40年都很成功，惟2008年金融海嘯後大量投資者要求贖回資金，馬多夫拿不出錢交回客戶，並向兩名兒子透露自己的罪行，最終兩名兒子大義滅親舉報他，事件始被揭發。至馬多夫被捕時，投資者估計存入了175億美元（約1,365億港元）本金到他的戶口，但偽造的聲明卻指其資產總值逾600億美元，法院委託人至今只追討了約130億美元。

案件的受害人多達3.7萬人，來自136個國家，包括大導演史提芬史匹堡、影星奇雲培根夫婦等名人，很多散戶更因此損失大筆血汗錢和退休金。另外，事件適逢雷曼事件引發的金融海嘯，進一步打擊投資者信心。

美國全國廣播公司/美聯社