【戰和難料】美國總統拜登決定今年911恐襲20年之前，完成撤走駐阿富汗美軍，終結美國史上最長的戰爭，與美軍協同作戰的西方盟軍亦會同時撤走。美國領導的近萬名北約部隊一撤，阿富汗會走向和平，抑或掉進敍利亞式內戰深淵，是未知之數。美國情報圈擔心美國所支持的喀布爾政府，未來難以抵擋民兵組織塔利班的攻勢。

美國官員前日向傳媒預告，拜登在美東時間昨天下午發表演說，正式公佈撤走駐阿富汗美軍的計劃。目前當地約有2,500名美軍，絕大部份會撤走，預計只有少數留下保衞美國外交設施。

拜登政府一名高級官員指出：「糾纏阿富汗的種種難題，是無法以軍事辦法解決，我方將會集中支持推進和平進程。」

盟軍跟隨 布林肯指目的已達

消息傳出後，德國和英國官員都表示北約和英軍多數跟隨美國決定。英國政府消息指750名英軍就算留下都沒意思，因為盟軍都「倚賴美軍基地和基建」。北約各國防長和外長昨日稍後時間為此舉行視像會議。國務卿布林肯開會前說，美軍回家的時間已到，因為「我們已經達成最初的目的」。

前特朗普政府去年2月曾跟塔利班達成協議 ，同意今年5月前美軍全面撤離阿富汗，但設下條件：塔利班須承諾不支持「阿蓋德」和其他極端組織。美國2001年911襲擊後揮軍阿富汗，迅速在同年推翻包庇阿蓋德領袖拉登的塔利班政權，但美方一直未能脫離這個泥漿，20年來逾2,300名美軍在這場戰爭陣亡，美國為此耗費2萬億美元（15.6萬億港元）。

拜登不將撤軍與阿富汗局勢掛鈎，令觀察家擔心塔利班會有機可乘。塔利班前天表明， 除非外國力量全數撤走，否則不會參加決定阿富汗前途的任何領袖會談。塔利班所指的是下周六（24日）在土耳其伊斯坦堡展開的10天國際和平會議，阿富汗與聯合國及卡塔爾等國際代表將出席。

情報機關憂塔利班趁機奪權

有評論指盟軍撤走，就是撒手不管阿富汗命運，讓塔利班有機可乘，隨時再次奪取阿富汗政權。情報機關前日公佈的分析指，「一旦失去盟軍支援，阿富汗政府要應付塔利班將有困難。喀布爾將持續在戰場上節節敗退；塔利班對取勝充滿信心」，但評估阿蓋德等恐怖組織短期內無法以阿富汗為大本營、對美國發動襲擊，這亦是美軍抽身的關鍵。

參議院共和黨領袖麥康奈爾批評拜登打算「逃之夭夭」，堅持「驟然撤走美軍是重大錯誤」，無法再進行有效的反恐行動。拜登在國會的盟友亦對阿富汗今後人權表示憂慮，尤其擔心女性人權再次倒退；過去塔利班政權禁止女性上學、上班。

專家亦認為這或許是無可避免的發展。華盛頓智庫「策略與國際研究中心」分析員科德斯曼（Anthony Cordesman）指出 :「美軍如何撤走都不理想，既不能宣佈勝利，亦不能無限期等待只是擺門面的所謂和平。」

路透社/美聯社/美國《紐約時報》