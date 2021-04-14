中國強調開放外資進入坐擁14億人口大中華市場的同時，恫嚇外資「吃中國人的飯，不要砸中國人的鍋」。相反，財雄勢大的中資總想打入西方巿場，經過多年的拓展，目前不少知名外國運動及奢侈品牌均已被染紅。

管理不善 多家公司須易手

內地最大運動品牌安踏，近年的海外併購涵蓋不同的體育用品。公司早於2009年收購意大利運動休閒品牌FILA的中國業務；2015年收購英國登山運動品Sprandi 85％股權；2018年12月，由安踏牽頭的財團收購芬蘭運動品牌AMER SPORTS逾九成股權，原本屬於AMER SPORTS的行山用品名牌Salomon、ARC’TERYX、網球品牌Wilson等收歸旗下。其他國內體育品牌亦不甘後人，特步於2019年收購網球鞋「一哥」K-SWISS、PALLADIUM及Supra；陷入侵權風波的中喬體育（前稱：喬丹體育）去年亦收購英國老牌子UMBRO的大中華區業務。

由於中國市場為全球奢侈品市場的主要推動力，復星國際除了早年買下美國女裝品牌St. John、希臘配飾品牌Folli Follie外，2017年亦先後增持意大利奢侈品男裝Raffaele Caruso SpA和德國服飾品牌TOM TAILOR的股權；2018年再成功收購法國時裝名牌LANVIN的控股權。

福建的七匹狼近年被業內稱為「收購狼」，2017年以3.2億元人民幣（約3.8億港元）投資著名設計師「老佛爺」Karl Lagerfeld的中國營運實體，獲得品牌的大中華區商標使用權。另外，國產女裝品牌歌力思亦先後收購德國女裝品牌Laurel、美國輕奢品牌Ed Hardy等。

不過中資有錢卻未必懂管理，例如中國剛泰集團於2017年購入BUCCELLATI後，盈利不達預期，最終須轉手予瑞士歷峰集團；日本大型服裝企業瑞納2010年和山東如意集團合作推動重組，惟成效不彰，瑞納與山東如意香港子公司交易時，對方一度拖欠款項，令瑞納面臨無法順利回收約50億日圓（約3.6億港元），瑞納去年終不敵疫情宣佈破產。