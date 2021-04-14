使用腺病毒載體技術的武漢肺炎疫苗，血栓副作用危機加深，進一步打亂全球疫苗接種進度。美國當局前日建議暫停注射強生疫苗，以查明疫苗與血栓事故的關係。強生表示將推遲在歐洲的疫苗供應。丹麥昨則宣佈全面放棄接種阿斯利康疫苗，成歐洲首國作此決定。

截至前日全美共有720萬人注射強生疫苗，六名年齡介乎18至48歲的女性在注射6至13日後出現腦靜脈竇血栓和血小板減少症，一死一危殆。美國食品藥物管理局（FDA）正調查成因。

FDA疫苗中心總監馬克斯指事故或是由於身體對疫苗出現罕有免疫反應，與歐洲數百名注射阿斯利康疫苗的人出現的反應類似。正調查事件的歐洲藥物管理局指，血栓似乎與服用肝素的病人出現的不尋常免疫反應相似，下周將作建議。

中俄同技術疫苗或有風險

強生和阿斯利康疫苗均使用一種無害的呼吸系統腺病毒，作為媒介指示細胞製造武肺病毒表面的蛋白質，使免疫系統能識別和攻擊真正的病毒。專家指有關個案出現血栓的時間與免疫反應該出現的時機相近，意味病人或對疫苗某種成份出現免疫反應，是重要線索。中國的康希諾疫苗和俄羅斯的「衞星五號」疫苗亦使用同樣技術，專家指兩者或有相關風險。荷蘭科學家正研究減少劑量可否減低風險。

FDA總監伍德考克預料接種只會暫停數天，以向公眾交代如何診斷和治療血栓。白宮指有信心不會對疫苗接種計劃有「重大影響」，指仍有足夠疫苗讓大部份成人在下月底接種。當局強調沒有迹象顯示全國主要使用的莫德納和輝瑞疫苗有血栓問題。

強生延後供貨 歐盟促解釋

強生發聲明指留意到血栓報告，指未發現血栓與疫苗有明顯因果關係，但將延後原定本周起在歐洲的供應。歐盟一名官員指歐盟委員會對強生決定「始料不及」，正要求對方解釋，因上周五雙方會面時仍確認廠方會按合約在6月底前付運5,500萬劑疫苗。

由於強生疫苗是單劑疫苗，且毋須特別低溫冷藏，較易分發和運送，各國一直寄予厚望。比利時指不會停止接種；荷蘭指效益依然大於風險；西班牙指不會推遲接種。加拿大總理杜魯多亦指仍希望可在月底前收到首批疫苗。南非卻將暫停注射強生疫苗。

歐洲多國之前只暫停或限制接種阿斯利康疫苗的年齡群組，丹麥昨卻宣佈接種計劃不再包括阿斯利康，但不排除日後有變。德國亦繼法國後，指60歲以下已打首劑阿斯利康疫苗的人，第二針將獲注射另一廠牌的疫苗，估計涉及220萬人。

法新社/美聯社/路透社